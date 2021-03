Gustavo Poyet y el duelo de campeones con Ñublense: “Va a ser difícil, han cambiado muchos jugadores”

El entrenador de Universidad Católica, Gustavo Poyet, se refirió este jueves a lo que será el debut cruzado este fin de semana en el Campeonato Nacional 2021, visitando en Chillán a Ñublense, último campeón de la Primera B.

Consultado por el estreno del tricampeón del balompié nacional en el torneo, el estratega de origen uruguayo reconoció que “va a ser difícil. Ellos cambiaron muchísimos jugadores y hemos tenido que compartir opiniones entre el cuerpo técnico y analistas para mostrar a los jugadores de cómo juega el rival”.

“No sabemos realmente cómo se va a parar Ñublense. Tenemos una idea, pero los hechos van a estar al momento de afrontar el partido y los jugadores deberán adaptarse“, complementó.

Además, el extécnico de Real Betis, Brighton & Hove Albion, Sunderland, AEK Atenas y Girondins de Burdeos valoró arrancar la temporada tras haber ganado la Supercopa.

“Antes de llegar pude averiguar del ambiente que había en el grupo. En el día a día he confirmado que el equipo tiene una forma de no aceptar la derrota, y eso llevó a superar situaciones como la de la Supercopa”, apuntó.

“Es algo fenomenal. La mentalidad competitiva se gana con el paso de los años y queremos utilizarlo también de cara al inicio del torneo”, añadió.

Por otro lado, Poyet no descartó a Valber Huerta, Ignacio Saavedra y Clemente Montes ante Ñublense, pese a que estos tres jugadores se encuentran en la ‘Roja’ para el amistoso de este viernes ante Bolivia.

“Te diría que no me voy a adelantar a tomar una decisión hasta que pase el partido (que se juega en Rancagua). Dependiendo de cómo se vaya dando todo tomaré la decisión después. He aprendido por experiencia que siempre pasan cosas. He aprendido a esperar hasta el último porque siempre surgen cosas“, sentenció.