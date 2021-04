Manchester United cumplió el trámite y enfrentará a la Roma en semis de la Europa League

Manchester United cumplió el trámite ante el sorprendente Granada español y clasificó a las semifinales de la UEFA Europa League.

El elenco inglés aprovechó la ventaja de dos goles de la ida y repitió el marcador gracias a Edinson Cavani (6′) y Jesús Vallejo en arco propio (89′).

En la ronda de los cuatro mejores se verá las caras ante la Roma que igualó 1-1 ante Ajax en Italia (3-2 en el global). Brian Brobbey adelantó a los neerlandeses (49′), pero Edin Džeko equiparó las cosas (72′).

Los compromisos están programados para el 29 de abril y 6 de mayo.

⏰ RESULTS ⏰

🟡 Villarreal through, remain unbeaten

⚽️ Džeko scores as Roma reach semi-finals

🔴 Arsenal impress in Prague

👏 Manchester United into last 4

Who did it best tonight? 🤔#UEL

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) April 15, 2021