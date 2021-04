Cristian Garin ya tiene horario para enfrentar al japonés Kei Nishikori

Cristian Garin tiene todo listo y dispuesto para debutar en el cuadro principal del ATP 500 de Barcelona.

El chileno enfrentará al japonés Kei Nishikori (39°), quien superó en el debut al argentino Guido Pella (50°) por parciales de 4-6, 7-6 (4), 6-2.

Dicho partido se jugará este miércoles 21 de abril cerca de las 11 horas en la pista Manolo Santana y el ganador podría enfrentar a Rafael Nadal en la fase de octavos de final.

Come back complete! @keinishikori 🇯🇵 wins in three and will play against @Garin_Cris 🇨🇱 in the 2nd round💥 (4-6,7-6,6-2) 🎾 pic.twitter.com/m56L5DFYbt

— Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) April 19, 2021