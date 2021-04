Mauricio Pinilla abordó su retiro del fútbol: "Es duro porque yo no sabía hacer otra cosa (...) le dediqué mi vida 100%"

El exfutbolista Mauricio Pinilla fue el nuevo invitado al programa de Martín Cárcamo en Canal 13 “De tú a tú”, espacio donde abordó diversos hechos relacionado a su vida privada y también profesional.

En específico, el exdeportista abordó su complejo retiro profesional y comentó cómo fue su último período en Coquimbo Unido: “Me pegó la previa del retiro porque viví un proceso físico muy malo. Se me reventó el menisco externo de la rodilla derecha, por desgaste. Ya lo tenía operado, entonces cedió la sutura y se reventó“, aseguró.

En este sentido, explicó que “hablé con el dueño del club, le dije ‘mira, voy a hacer todo el sacrificio para poder volver. Quizás puedo darle una mano al equipo en las últimas fechas para que nos salvemos del descenso’. Y al mes y medio volví a jugar, pero una rodilla inflamada todos los días, me sacaban tres o cuatro jeringas de líquido día por medio”.

Debido a lo anterior, detalló que no podía caminar bien y que finalmente su esposa y su padre le hicieron ver que lo que estaba ocurriendo podía tener consecuencias en su salud a largo plazo.

Sobre su determinación de retirarse del fútbol, Pinilla precisó que “es duro porque yo no sabía hacer otra cosa. A pesar de que hoy estoy trabajando en medios, le dediqué mi vida 100% al fútbol. Me atormentaba el retiro”.

“Por eso mismo traté de buscar una actividad que me tuviera la mente ocupada para no hundirme en ese proceso que a muchos compañeros y deportistas les pasa, que es una depresión post retiro y no logran salir de eso. Más que por un tema económico, mi cabeza tiene que seguir funcionando. Tengo habilidades para algunas cosas, voy a tratar de aprovecharlas en eso. Y todavía no asumo el retiro, nunca comuniqué que me retiraba”, añadió.

“El hecho de comunicar el retiro era como decir ‘estoy cerrando una etapa’ y no quería mensajes, ni fotos de recuerdo, aunque igual aparecieron. No quería porque eso me iba a producir una alteración en el día a día“, dijo finalmente.