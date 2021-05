Emiliano Amor fue presentado en Colo Colo y abordó la competencia por la titularidad

Luego de los días de cuarentena que cumplió tras su llegada a Chile, finalmente este martes Emiliano Amor fue presentado como el último refuerzo de Colo Colo. “Es algo que estoy esperando hace más de una semana. Estar en el club más grande de Chile es un paso muy importante en mi carrera y espero cumplir los objetivos grupales y personales. Vamos a pelear cada campeonato que se nos cruce”, sostuvo el argentino de entrada.

El ex Vélez Sarsfield, además, valoró la competencia que tendrá por la titularidad. Sin ir más lejos, peleará el puesto con Maximiliano Falcón, Matías Zaldivia, la revelación Daniel Gutiérrez y Felipe Campos. “Es lo mejor que puede pasar, a todos nos subirá el nivel. Mis objetivos son estar lo más rápido posible. Si no me toca estar en los 11 inicial apoyaré desde afuera, esto es grupal”, aseveró.

Bajo esa misma línea, agradeció el esfuerzo que hizo la dirigencia del “Cacique” y el técnico Gustavo Quinteros. “Siempre estuvieron activos, llamando y dándome apoyo. No fue fácil la salida (de Vélez Sarsfield), pasaron muchas cosas, pero desde el primer momento entablamos una buena relación”, cerró.