Luis Jiménez y aparición de Brereton en la Selección: “Si lo llamaron es porque lo está haciendo bien”

Luis Jiménez, volante de la Roja, conversó con Deportes en Agricultura y abordó la gran “sorpresa” que tuvo la nómina entregada por Martín Lasarte para los partidos ante Argentina y Bolivia, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas: Ben Brereton.

El delantero de 22 años, de padre inglés y madre chilena, tendrá su primera experiencia internacional con la Selección. “Lo he visto mucho en los videos, hoy puede buscar jugadores en las redes sociales… No lo conozco personalmente, pero si lo llamaron es porque lo está haciendo bien“, dijo el “Mago”, quien bromeó por la barrera idiomática.

“Vamos a tener que enseñarle español. Mi inglés no es de los mejores, pero sí para poder comunicarme y de alguna manera ayudarlo a sentirse más a gusto”, complementó.

Respecto a su regreso a las convocatorias oficiales, el ’10’ de Palestino confesó estar disfrutando este momento. “Sé que son mis últimos años en el fútbol, nunca lo he escondido, y esto que me está pasando no le sucede a muchos jugadores porque después de tanto tiempo y años sin jugador por tu Selección, que te vuelvan a llamar es algo fantástico. Me lo tomo con calma y espero cerrarlo de la mejor manera“, sentenció.