Mourinho fue presentado en la Roma y “le pegó” al Inter de Alexis y Vidal

José Mourinho fue presentado en la Roma y vivirá su segunda experiencia en la Serie A de Italia luego del exitoso ciclo que lideró en el Inter de Milán entre 2008 y 2010 con cinco títulos. Precisamente el portugués, fiel a su estilo, apuntó contra el cuadro donde militan Alexis Sánchez y Arturo Vidal.

“Hay mucho trabajo por hacer. ¿Cómo veo a la Roma en tres años? Celebrando (un título). La Roma no quiere un triunfo aislado, quiere llegar a lo más alto y quedarse allí. Es fácil ganar una vez, puedes hacerlo y luego no pagar los sueldos. Queremos ser sostenibles”, sostuvo.

Esto último alude a la crisis económica que atraviesa el flamante campeón peninsular y que significó la partida de varios jugadores, entre ellos el marroquí Achraf Hakimi que fichó en el PSG.

“A los que dicen que estoy bajando de nivel, no contesto nada. Gané la Premier con el Chelsea, tres títulos con el United y logré una final con el Tottenham. Llegué cuando iban duodécimos y acabamos en Europa. Lo que para mí es un desastre, otros no lo hicieron en su vida”, complementó el siempre carismático y polémico Mou.

Mourinho: “Agradezco a los fanáticos por el apoyo que me han dado desde el anuncio, no he hecho nada para merecer esto. Lo que queremos para el club es no olvidar el pasado, pero construir un futuro. La sociedad quiere lograr cosas sostenibles en el tiempo”.#ASRoma pic.twitter.com/HgWIEqIl9U

— AS Roma Español (@ASRomaEspanol) July 8, 2021