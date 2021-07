Novak Djokovic se suma al debate de los JJ.OO: “Sin presión no habría deporte profesional”

El tenista serbio Novak Djokovic es una de las grandes figuras de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Tras conseguir los títulos en el Open de Australia, Roland Garros y Wimbledon en 2021, el número uno del mundo busca algo inédito en el circuito masculino: el Golden Slam (los cuatro grandes y el oro Olímpico).

En su estadía en Tokio el tenista no pasa desapercibido. Y en conversación con Reuters se refirió al tema del momento en los Juegos Olímpicos tras el retiro de Simone Biles de, por ahora, dos finales: la presión. Djokovic sostuvo que “la presión es un privilegio”.

“Sin presión no habría deporte profesional. Si Ansías ser el mejor en tu deporte debes aprender a hacer frente a la presión. Y cómo hacer frente a esos momentos en la pista, pero también fuera de ella”, agregó el serbio.

Respecto al objetivo de igualar el Golden Slam conseguido por Steffi Graff en 1988, señaló que no pierde su foco. “No puedo decir que no lo veo o escucho. Está ahí, por supuesto. Pero he desarrollado la forma de no distraerme. He aprendido a poder plantarme en la pista y jugar mi mejor tenis”, cerró.