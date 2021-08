Del llanto a la risa: las 72 horas que estremecieron al mundo del fútbol

La salida de Lionel Messi del Barcelona causó impacto mundial. Todo ocurrió muy rápido. El pasado jueves el club catalán anunciaba la salida del diez y solo dos días después el argentino convocó a una emotiva conferencia de prensa.

“Estos últimos días estuve pensando qué podía decir y no me salía nada. Estaba bloqueado. Es muy difícil para mí, después de hacer toda mi vida aquí. No estaba preparado” dijo entre lágrimas desde el Camp Nou.

Sin embargo, el llanto no duró mucho. Setenta y dos horas después, Lionel Messi fue presentado en el Paris Saint-Germain. Tras una negociación en tiempo récord, el trasandino cerró un millonario contrato que lo mantendrá ligado por dos temporadas –extensible a una tercera– al cuadro parisino.

Durante la jornada del martes, el astro arribó a la capital francesa y solo un par de horas después, fue oficializado como nuevo jugador del gigante francés. En su presentación, Messi se mostró feliz, aunque aseguró que estos últimos días han sido difíciles y ha vivido un sinfín de emociones.

“Todo lo de esta semana ha sido duro y rápido, emocionante sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasar, pero ahora estoy ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir con mi familia. Me han pasado muchos sentimientos por el cuerpo en tiempo récord, nadie está preparado para vivir esto tan de golpe”, dijo en su presentación en el Parque de los Príncipes.

Así comienza una nueva era para Lionel Messi. Una que lo transportó desde Barcelona a Paris, y del llanto a la risa, en apenas 72 horas.