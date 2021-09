Jugador del Barcelona se indigna por su baja media en el FIFA 22

El estreno del FIFA 22 está a la vuelta de la esquina y ya comenzó a generar reacciones y una de ellas fue la del delantero del Barcelona Martin Braithwaite. El danés reaccionó molesto por la valoración que le entregó el juego.

Así lo hizo ver a través de sus redes sociales, donde comentó: “Tengo una pregunta, FIFA… ¿mis valoraciones las hicieron con mi condición actual de lesionado? Corro 80 con muletas…”. Y es que el juego le entregó un 80 de valoración en cuanto al ritmo. Muy lejos, por ejemplo, del que más tiene que es Kylian Mbappé, quien marca 97.

Braithwaite, de 30 años, se encuentra fuera de las canchas por una lesión en su rodilla izquierda, la cual sufrió en el partido frente al Getafe en agosto, debito a esto el delantero tuvo que someterse a una intervención quirúrgica -el 16 de septiembre- y estará entre tres a cuatro meses sin jugar.

I have a question @EASPORTSFIFA… are my ratings under my current condition post operation? 🤔

I sprint 80 with crutches…

— Martin Braithwaite (@MartinBraith) September 25, 2021