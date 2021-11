Polémica convocatoria: en Colombia aseguran que Rueda recibió presiones para nominar a James Rodríguez

La convocatorio de James Rodríguez causó polémica en la selección colombiana. Desde el arribo de Reinaldo Rueda a la banca técnica de Colombia, el volante del Al-Rayyan de Catar, no había sido convocado, generando todo tipo de reacciones.

James, que no había sido considerado para la Copa América ni las Clasificatorias, finalmente fue nominado por Rueda para los duelos ante Brasil y Paraguay. Sin embargo, la convocatoria del mediocampista causó revuelo en Colombia.

El periodista Carlos Antonio Vélez aseguró en el programa Palabras Mayores, que el técnico cafetalero habría recibido presiones para incluir a James entre los nominados para la doble fecha clasificatoria.

“Siempre respeté y respetaré las convocatorias de Reinaldo Rueda, por equivocadas que estas sean (…) Me preocupa, sí, que haya cedido a la presión. Sí, claro que hubo presión. Había que meter a James como fuera. Por un cruce de información, que no estoy autorizado a reproducir, percibí que había que meterlo, así fuera a los empujones. Y sucedió”, afirmó el comunicador.

“¿Es decente llamar a un jugador que agredió a un árbitro?”

“Obviamente que se va a negar. Yo no veo a Reinaldo Rueda diciendo que él llama al jugador porque se creó un ambiente para llamarlo. No, no, él dirá que él lo llama absolutamente convencido, pero por lo que percibí en el cruce de información que tuve con gente muy importante del fútbol y de la selección, no hay un convencimiento, pero sí un hecho evidente: había que zafar del problema”, complementó.

El periodista sostuvo que tarde o temprano Rueda debía nominar a James, sin embargo, el momento no parece el adecuado. “Era inevitable, tarde o temprano había que llamarlo. Los sensatos esperábamos que fuera el resultado de un buen estado físico y futbolístico para justificar su convocatoria, pero en ninguno de esos ítems está la presión desde todas partes, de la farándula deportiva y los populistas. Al margen de esto hay otras presiones”, indicó.

“Era inevitable, pero había que buscar un buen momento. Digamos que lo deportivo vaya y venga, qué carajo. Eso, a la hora de la verdad, es manejable. El tema es lo disciplinario. ¿Es decente llamar a un jugador que agredió a un árbitro? ¿Que se burló de él? ¿Es normal premiar con Selección a un jugador, que por más importante que sea, está suspendido?”, sentenció.