Respira San Marcos de Arica: Segunda Sala acoge orden de no innovar

La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP acogió la orden de no innovar solicitada por San Marcos de Arica. La petición del cuadro nortino tiene como objetivo evitar la ejecución del fallo de la Primera Sala, que los condenó a la pérdida de 23 puntos debido a la mala inscripción del juvenil Zederick Vega.

El atacante formado en Colo Colo fue incluido de manera irregular en 12 partidos de la escuadra del norte. Por ello, diez equipos de la Primera B denunciaron a San Marcos.

Si bien aún no existe una resolución final, la orden de no innovar acogida por la Segunda Sala, le permitirá a los ariqueños seguir batallando en el plano legal.

“Considerando que la orden de no innovar solicitada por el club San Marcos de Arica, a fin de que se suspenda el cumplimiento de la sanción mientras el fallo no se encuentre ejecutoriado, en razón del mérito de la misma y las perniciosas consecuencias que se derivarían de su aplicación, se estima revestida de fundamentos fuertes y graves, por cuanto determina la posición final de los equipos en la tabla del torneo a efectos de la definición del campeonato, por lo que se hace lugar a lo pedido y se decreta la orden de no innovar solicitada, no pudiendo aplicarse la sanción en tanto no se encuentre ejecutoriada la sentencia que se apela”, señaló la resolución.

La Segunda Sala, además, fijo la audiencia para que San Marcos de Arica de a conocer las apelaciones respecto a la sanción. Dicha instancia se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre a las 19:00 horas de forma telemática.