Continúa la polémica: Tuchel deja a Lukaku fuera de la convocatoria contra el Liverpool

Un problema no menor está viviendo el Chelsea. Esto, luego de las contundentes declaraciones de Romelu Lukaku confesando que no se encuentra cómodo en el club y afirmando que regresaría al Inter de Milán.

“Físicamente estoy bien. Pero no estoy contento con la situación en Chelsea. Tuchel ha elegido jugar con otro sistema. No estoy contento y es normal. Lo único que puedo hacer es no rendirme y seguir como un profesional”, dijo Lukaku en conversación con Sky Sports. Aunque no se quedó en eso. “Quiero desde el fondo de mi corazón volver al Inter. No lo quiero hacer al final de mi carrera, sino cuando todavía esté al máximo nivel”, agregó.

La respuesta de su entrenador Thomas Tuchel no se hizo esperar. El técnico de los Blues afirmó que las declaraciones del delantero “no me gustaron. Provocan un ruido que no necesitamos y no ayudan”.

Sin embargo, el estratega alemán tomó una drástica medida. Tuchel decidió dejar fuera al belga en un partido clave en la lucha por el título de la Premier. Lukaku quedó fuera de la convocatoria para el duelo del Chelsea ante el Liverpool, programado para este domingo a las 13:30 horas.