Tagliafico y su situación en el Ajax: “Ahora que me llega una oportunidad soñada del Barcelona no me dejan ir”

El futbolista del Ajax de Ámsterdam, Nicolás Tagliafico confesó en una entrevista con AS que no se siente cómodo luego de que el club holandés rechazara una oferta del Barcelona por los servicios del argentino.

“En este momento me llega una oportunidad irrechazable y no me dejan, noto que me decepcionan, entiendo que las situaciones no eran fáciles, que estamos en enero, pero al final nos termina perjudicando a los dos, tanto a mí porque no puedo lograr lo que yo quiero y al club porque me retiene”, aseguró el argentino.

Sobre el deseo de jugar en el elenco catálan, Tagliafico fue tajante. “Esto era una oportunidad única, poder ir a un club como el Barcelona, para mi era una oportunidad soñada y no me ayudaron. Me decepciona porque tengo la sensación de que me perjudicó mi profesionalidad”.