Lewandowski sobre Mbappé y Haaland: “No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol como lo han hecho Messi y Ronaldo”

Es posible que Cristiano Ronaldo y Lionel Messi estén quemando los últimos cartuchos de su exitosa carrera. Ambos jugadores están teniendo una baja considerable de su peak futbolístico, por lo que el mundo del fútbol ya les está buscando reemplazantes. En ese sentido, arremeten futbolistas como Kylian Mbappé y Erling Haaland.

No obstante, hay quienes creen que es muy difícil que uno de estos dos, o ambos, puedan compararse al legado que han dejado el argentino y el portugués. Hablamos de Robert Lewandowski, quien en diálogo con France Football comentó que los jóvenes jugadores “tienen la habilidad, eso está claro, pero quién sabe si en los próximos dos o tres años otros jóvenes delanteros no se revelarán a su vez y se colocarán a su altura. No puedo imaginar ni por un momento que dominen el fútbol internacional como lo han hecho Messi y Ronaldo durante los últimos 12 años”.

“Ambos jugadores han ganado todos los títulos que hay para ganar y han entrado en la historia, pero creo que en los próximos 10 años habrá múltiples jugadores compitiendo por ser los mejores del mundo”, añadió el sempiterno goleador del Bayern Múnich.

Pese a esto, Lewa también tuvo elogios para ambos jugadores. Por ejemplo, sobre el francés comentó que es “brillante con los dos pies”, asimismo, agregó que Mabappé tiene “una insensibilidad inmensa de cara a la portería”. Además, comparó al futbolista del PSG con Thierry Henry: “Son muy parecidos y no tengo dudas de que Mbappé siempre tendrá un lugar en la historia del fútbol”.

Por otro lado, sobre el noruego, Lewandowski destacó su versatilidad y confianza: “A veces puedes pensar que es lento, pero es rápido, explosivo y técnicamente muy fuerte. Él también puede convertirse en uno de los mejores del mundo y se consolidará en la cima a largo plazo”.