¿Llega al fútbol? Conor McGregor dispuesto a comprar al Chelsea por estratosférica cifra

El mediático luchador de la UFC (Ultimate Fighting Championship), Conor McGregor, manifestó su intención de comprar el Chelsea luego que Roman Abramovich, magnate ruso, lo pusiera en venta.

McGregor utilizó su cuenta de Twitter para hacer público su interés de adquirir a los Blues. “Chelsea está en venta por 3 mil millones. Vamos a comprarlo”, dijo el luchador en una conversación de WhatsApp que compartió.

La estrella de la UFC ya había intentado comprar al Celtic de Glasgow anteriormente. Aunque su interés de adquirir al Chelsea llama la atención debido a su afición por el Manchester United.

Abramovich pretende vender al Chelsea a cambio de 3.000 millones de libras, lo que equivale a 3.623 millones de euros. El ruso, además, estaría apresurado en vender el club para evitar las posibles sanciones del Gobierno de Reino Unido tras la invasión de Rusia a Ucrania.

Aunque el dinero no sería impedimento para McGregor. El luchador es uno de los deportistas que más dinero ha ganado en la última década y su fortuna asciende a unos 217 millones de euros. Además, cuenta con ganancias de alrededor de 510 millones de euros gracias a su marca de whiskey Proper Twelve.

Sin embargo, McGregor no es el único interesado en hacerse con el cuadro londinense. Según informó The Sun, el millonario Hansjorg Wyss es otro de los posibles compradores. “Otras tres personas y yo recibimos una oferta el martes para comprar Chelsea de Abramovich. Tengo que esperar de cuatro a cinco días ahora. Abramovich actualmente está pidiendo demasiado. Ya sabes… el Chelsea le debe 2.414 millones. A día de hoy, no sabemos el precio de venta exacto”, señaló Wyss.