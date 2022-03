Los impactantes relatos en primera persona de los incidentes en la Liga MX

Las imágenes de los incidentes en el estadio La Corregidora de Querétaro son terroríficas. Enfrentamientos entre hinchas locales y del Atlas generó una verdadera batalla campal con más de una veintena de heridos y según cifras extraoficiales una cifra importante de fallecidos. Esta situación conmovió a la sociedad mexicana y al mundo por la violencia exacerbada que se presenció en el estadio.

¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Uno de los aficionados del Atlas llamado Willy Sepúlveda, que logró salir del estadio, comentó la situación que presenció. “Instantes después de la emboscada de la “afición” de Querétaro, mientras amigos y familia eran golpeados hasta la muerte adentro”, versa el pie del video.

En tanto, en la registro el aficionado comentó: “Que mencionen cómo son estos hijos de la chingada. Habiendo familiar, habiendo niños. Metiéndose, tirando vidrios, hielos, todo lo que podían. Ahí están esa bola de animales, de subnormales, que neta merecen no entrar a un estadio en su p… vida. Son unos jodidos. Tienen mierda en el cerebro”.

“Aquí venimos familias. Los policías también son unos ineptos. Los siguen golpeando ahí adentro (a los hinchas). ¿Y qué hacen? Celebrando, no haciendo nada, sin detenidos. De esto no se trata el fútbol. Venimos a alentar. Ellos celebrando que hay gente herida, niños llorando. Váyanse todos a la chingada”, sentenció.

Además, el mismo hincha en conversación con Mediotiempo, relató que “empezaron a golpear a familias, a niños y mujeres de forma indiscriminada y eso fue el punto de no retorno”.

“Pongo como principal responsable a la Secretaría de Seguridad del estado de Querétaro por haber subestimado el riesgo, por únicamente haber colocado policías estatales afuera y adentro únicamente seguridad privada que no estaba capacitada”, añadió.

Asimismo, aclaró que no hubo provocación por parte de la hinchada rojinegra: “Hubo un momento en el que estaba escalando, que ese grupo de personas estaba acercándose a nosotros y a final de cuentas se logró abrir el enrejado. Lo que hice fue correr de la rampa a la cancha, pero más tarde llegaron los barristas del Querétaro. Empezaron a golpear a familias, a niños y mujeres de forma indiscriminada”.

Por otra parte, se refirió a los posibles fallecidos que han acusado algunos de forma extraoficial, sin embargo, el aficionado comenta que “a mí no me consta (que haya muertes), vi personas inconscientes en posiciones que no son normales para una persona viva por cómo estaban desarticulados, pero no me consta, lo hago desde la suposición de una persona que no se movía y que no veía respirar. Sabrá más el equipo médico, pero sí me preocupan esas versiones”.

Otra mirada de la tragedia

Otro hincha del Atlas, quien portaba una benda en su cabeza por una herida, confesó a los medios al momento del incidente que “un amigo falleció”, además de denunciar que “la policía no hizo nada”, sumándose a diversos testimoniso y videos que acusan a la seguridad de inclusive abrir las puertas para que se produjeran lso incidentes.

“Estaba el partido totalmente normal, incluso aburrido. Íbamos ganando y sólo había cánticos normales del partido. De repente vemos cómo hinchas de Querétaro corren fuera de su zona en dirección hacia nosotros en ambos lados: por la derecha y por la izquierda. Nos acorralaron. Lo primero que hicieron fue dirigirse a la zona familiar y pegarle a los que estaban allí. Toda la manada nos encapsuló y la policía, en vez de ayudarnos, empezó a abrir las rejas para que puedan golpearnos”, comenzó relatando el hincha de Atlas.

“Cuando quisimos escapar por la puerta de salida, nos encontramos con que en el playón visitante ya había hinchas de Querétaro porque la policía también le abrió esos portones de seguridad. Nos acorralaron y apedrearon”, continuó.

Finalmente, dijo que “probablemente estaba todo premeditado. A nuestra afición nos prohibieron ingresar con monedas y ellos tenían pica-hielo, navajas y hasta pistolas. Hay videos donde se ven que los policías abren las rejas”, denunció. Y relató hechos verdaderamente aberrantes: “Un amigo cercano falleció. Vi muchos muertos. Los cuerpos estaban inertes en el suelo y los siguieron golpeando. Incluso a uno ya fallecido le picaron la cabeza con un pica-hielo para luego quitarles su ropa. Le sacaron absolutamente todo incluso ya muerto”.