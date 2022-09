Comparte

Anthony Martial, futbolista del Manchester United, se refirió a su relación con José Mourinho, a quien criticó por haberle faltado el respeto.

“Durante las vacaciones, Mourinho me envió un mensaje preguntándome si quería quedarme con el 11, explicando que era genial, porque era el número de la leyenda Ryan Giggs. Le respondí que tenía un gran respeto por Giggs, pero preferí quedarme con mi número, el 9. Cuando volví a la pretemporada vi que me habían cambiado el número sin que yo lo supiera, me había convertido en el 11. Mourinho me faltó el respeto”, explicó.

“En la segunda temporada fui el máximo goleador del equipo en la primera mitad de la temporada, sin Alexis Sánchez, que llegó en enero y apenas volví a jugar. Además era temporada mundialista y me costó no estar, sobre todo porque la selección francesa ganó. Debería haber estado allí”, añadió.

Martial también criticó a Mou por su actitud en las ruedas de prensa, donde afirma, no lo dejó en buen lugar. “Lo hace con pequeñas frases, un poco como lo había hecho con Karim Benzema en el Real Madrid. Le gustan estos pequeños juegos, pero también sabe con quién lo hace. Sabe que yo tenía entonces 20 años y que si digo algo soy yo el que va a pasar por el joven que falta al respeto. Así que no dije nada, fue inútil”, aseguró.

Por último, tuvo palabras para Ole Gunnar Solskjaer, a quien acuso de haberlo traicionado. “Yo había jugado regularmente lesionado. El entrenador nunca se molestó en decírselo a los medios. Obviamente, acabé lesionándome definitivamente y cuando volví no jugué más. Me lo tomé muy mal, tuve una sensación de injusticia. Te piden que te sacrifiques por el equipo y después te despiden. Para mí, es casi una traición”, cerró.