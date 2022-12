Comparte

La eliminación de Inglaterra de la Copa del Mundo por parte de Francia abrió una herida tremenda en los aficionados ingleses. Es que creían que no merecían perder por el fútbol mostrado. Aunque no solo por eso, ya que también por un particular tweet del Arsenal tras la caída ante Le Blues.

Es que los Gunners no esperaron el momento preciso para lanzar un tweet de felicitaciones para uno de sus jugadores que si avanzó en el Mundial. Los londinenses, apenas Inglaterra quedó fuera, subieron una publicación felicitando al francés William Saliba (21) por su paso a las semifinales.

"Nuestro Wilo. Un semifinalista de la Copa del Mundo", escribieron en el cuadro de Mikel Arteta. Esto causó mucha molestia en Inglaterra por el desafortunado momento de la publicación.

Por ejemplo, uno cuestionó: "No es vuestra mejor decisión publicar esto". Otro escribió: "No me gustaría ser aficionado del Arsenal en este momento". "Patético, sois un equipo inglés", sentenciaba un tercero. "A veces es bueno tomarse un momento antes de darle a la tecla ‘publicar’. ¿En qué estaban pensando?", lanzó otro, mostrando su molestia por la publicación.