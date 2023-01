Comparte

Dani Alves lleva diez día en prisión preventiva sin fianza en la cárcel Brians 2. El brasileño ingresó el 20 de enero acusado de violar a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona.

Tras esta decena de días encerrado, el diario La Vanguardia entregó detalles del reclutamiento del futbolista, donde informan que "no hay trato de favor ni medidas excepcionales" con Dani Alves en Brians 2, según dijeron fuentes al medio.

Además, las mismas fuentes del periódico barcelonés contaron que Dani Alves habría dicho que "aceptaré lo que venga. Me fui de casa con apenas 15 años. He superado en mi vida situaciones muy difíciles y complicadas. Esta será una más que pasará. No me asusta nada".

De la misma forma, le medio indica que Dani Alves defiende su inocencia sobre el supuesto caso de violación. El brasileño por primera vez confirma que tuvieron relaciones sexuales con la joven, aunque indica que estas fueron "con el consentimiento de la mujer".

Cabe recordar que durante este lunes, el grupo de abogados que defiende al brasileño, encabezados por Cristóbal Martell, presentaron un recurso para solicitar la libertad provisional del ex lateral del Barcelona.