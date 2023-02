Comparte

Emiliano Amor no la ha pasado bien durante el último tiempo. El futbolista tiene una lesión en el tobillo, la que lo ha marginado de varios partidos. Es por eso que decidió, junto a Colo-Colo, operarse para intentar solucionar este tema.

Así lo explicó el mismo Amor en la previa de su viaje a España, donde se operará: "(La decisión la tomamos) entre el cuerpo médico y nosotros queríamos asegurarnos de que esté todo bien".

Además, el argentino indicó que no se sentía bien de su lesión y que "por algo voy allá (España), veremos cómo sale todo. Todavía no hay una consulta, no sabemos lo que va a pasar".

El central se citará con el cirujano especialista en rodilla y tobillo, Niek van Dijk, quien lo operará. El profesional es muy conocido en el continente europeo, de hecho, en 2008 operó a Cristiano Ronaldo de una lesión en su tobillo.

Finalmente, destacó la compañía y contención del club: "Averigüé mucho con el club, se portaron muy bien conmigo y agradezco el apoyo que me están dando".

Cabe consignar que el tiempo de recuperación tras la operación en el tobillo de Amor será como mínimo de cuatro meses. Por lo mismo, en Macul trabajan en la búsqueda de un reemplazante.