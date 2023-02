Comparte

El comienzo del 2023 no ha sido el esperado para Arturo Vidal. El King no ha tenido los minutos suficientes luego de la llegada de su nuevo entrenador, además de recibir la crítica constante de algunos periodistas brasileños.

Es que el volante chileno de los ocho partidos disputados por el Flamengo durante este 2023, solo ha jugado 27 minutos. Algunas ausencias por vacaciones, otras por una lesión muscular que lo marginó de dos duelos y las decisiones técnicas de su nuevo entrenador Vitor Pereira no le han dado la continuidad necesaria al King.

Pero eso no es todo, ya que la poca participación ha generado los cuestionamientos por parte de algunos periodistas deportivos en Brasil. "Vidal es un exjugador activo. No le queda nada por entregar. Flamengo tiene que deshacerse de él. Vitor Pereira puso a Vidal en el campo y dejó a Pulgar en el banquillo", lanzó Renato Maurício Prado tras la Supercopa que perdieron ante Palmeiras.

Un panorama que hace pensar en el incierto presente y futuro de Arturo Vidal, el cual algunos lo asocian a Colo-Colo. Incluso, el mismo jugador abrió la puerta en la previa del partido ante el Boavista Sport Club. En su nuevo rol de streamer de Twitch, el King lanzó: “Si Colo-Colo quiere pelear la Libertadores, que me venga a buscar al tiro y nos vamos”.

Estos dichos no ayudaron mucho al chileno, ya que al instante llegaron comentarios de hinchas del Mengao, asumiendo que Vidal no quería continuar en Brasil. De hecho, Vidal tuvo que salir a aclarar sus dichos e indicó que "solo fue una broma".

Todo finalizó con la insólita reacción que tuvo Vidal tras no ver minutos en el duelo ante el Boavista. El King no escondió su molestia y al ver que no iba a jugar -otra vez- se dirigió enojado a la banca y lanzó sus zapatos contra el piso. Una actitud que molestó a más de alguno en Río de Janeiro.

Un presente complicado para el King en Brasil que podría estar marcando un punto de inflexión en su carrera en el Mengao. Aunque por ahora todo es incierto.