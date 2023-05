Comparte

Tras despedirse de FC Barcelona, el volante Sergio Busquets reveló quiénes son sus jugadores favoritos para reemplazarlo en el cuadro culé.

En conversación con Mundo Deportivo, dio a conocer sus preferencias para la posición que dejó vacante. “Sé que se habla mucho de jugadores, de Rodri, de (Martín) Zubimendi. Son muy buenos jugadores y quizás los que más pegan al ADN y al estilo que se quiere aquí, pero están en otro equipo, pertenecen a otro club”, afirmó.

“Tenemos a Nico (González), que está cedido, y yo creo que lo está haciendo muy bien, aunque sí es verdad que le ha faltado un poco de continuidad, pero tiene mucho talento, tiene muchas condiciones y hay que dar la oportunidad a la gente de la casa, la gente joven, y que económicamente sabes que no gastarás el precio de un traspaso que hoy no sé si estamos capacitados”, agregó.

“Los tres me gustan mucho, además he coincidido con ellos en la selección. Con Zubimendi he coincidido menos, pero lo he visto con la sub 21 y porque nos hemos enfrentado en la Liga y en la Copa. Yo creo que esos tres son lo más parecido al ADN Barça, los que más podrían aportar”, añadió.

“Luego, si quieres fichar a otros con otro perfil mucho más físico o un poco más defensivo, también se puede. También hay jugadores que se pueden adaptar con sus propias cualidades”, sentenció.