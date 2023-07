Comparte

Gerardo Girone agente de Nery Domínguez, se refirió al futuro de su representado y contó que si bien no han hablado con Universidad de Chile sobre una posible renovación, son los azules los que tienen la prioridad para extender el vínculo del jugador.

“Nery tiene contrato hasta diciembre. Ahora están en plena competencia, están haciendo un buen torneo. En algún momento nos juntaremos a charlar para saber si Nery va a seguir en la U. La prioridad la tiene la U. Antes de negociar con otro club voy a hablar primeramente con ellos”, dijo Girone en conversación con Deportes en Agricultura.

“Hasta el momento no hemos hablado nada. Si bien hemos hablado por otros motivos, lo de la renovación quedó pendiente”, añadió.

Sobre el posible interés de otros equipos, indicó que “llaman de clubes, pero saben que tiene contrato hasta diciembre. Y hasta que se sepa que Nery no va a seguir en la U no voy a negociar con nadie”.

Por último, advirtió que no esperarán hasta última hora para sentarse a hablar de una posible renovación. “Para mí es muy posible que la U quiera retenerlo. No creo en ningún caso que esperemos hasta el final porque yo no pienso esperar hasta el final. Después pasa que tengo que andar apurado viendo dónde va a ir a trabajar el jugador”, sentenció.