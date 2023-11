Comparte

Gustavo Quinteros no dejó pasar mucho tiempo de las informaciones que circularon en Ecuador sobre un supuesto portazo de él a la posibilidad de dirigir la Selección Chilena. De hecho, el entrenador de Colo-Colo se refirió por primera vez a esta posibilidad tras la salida de Eduardo Berizzo.

“Eso no es verdad (supuesta negativa a dirigir a La Roja) ¿Cómo voy a decir que no me interesa dirigir a la selección chilena? Es falso que no quiera dirigir a Chile, para mí sería un orgullo, como lo sería para cualquier entrenador”, sostuvo en diálogo con Las Últimas Noticias.

En esa misma línea, explicó que no ha tenido contactos con Quilín: “Tengo entendido que la ANFP va a tomarse un tiempo para decidir. Que terminen las eliminatorias por este año. Y por mi parte, todo mi esfuerzo hoy está en trabajar en Colo-Colo para conseguir los objetivos que tenemos para la última parte del año”.

Finalmente, Gustavo Quinteros reiteró “por supuesto que no me cierro a dirigir a Chile. Le reitero, para mí sería un orgullo ser el DT de la selección chilena”.