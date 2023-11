Comparte

Sammis Reyes, el primer y, hasta ahora, único chileno en jugar en la NFL anunció a través de sus redes sociales que volverá del retiro en la próxima temporada, luego de retirarse por haber sufrido una conmoción cerebral.

“Voy a volver a la NFL para la temporada del 2024”, escribió Reyes en una historia que subió a su cuenta de Instagram con una selfie a bordo de un auto.

En la siguiente publicación, el chileno escribió en un fondo negro y aseguró que “extraño mucho el juego. No hay nada como la NFL en el mundo. Después de tres meses de recuperación y de vivir experiencias inolvidables he decidido volver a jugar. Si no es ahora, no es nunca”.

El chileno no dio detalles de en qué equipo jugará en 2024.