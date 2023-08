Comparte

El primer, y hasta ahora único chileno que ha jugado en la NFL, Sammis Reyes, anunció su retiro del campeonato de fútbol americano de los Estados Unidos.

Hace unas semanas el TE chileno sufrió un duro golpe que lo dejó con una conmoción cerebral que lo llevó a tomar la decisión de retirarse de la competencia norteamericana luego de tres años intentando hacerse un espacio en la liga más competitiva de su disciplina.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL”, señaló en un video subido a sus redes sociales.

“Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud, aseguró el oriundo de Talcahuano.