El volante de Universidad de Chile, Israel Poblete, hizo un balance de la temporada 2023 del club y afirmó que tenían plantel para pelear por el título.

“Teníamos un plantel capacitado para pelear el campeonato”, dijo el mediocampista en conferencia de prensa.

“Vimos a Cobresal que no se reforzó en el segundo semestre, a Huachipato llegó un delantero, se fue Javier Altamirano a Argentina y siguieron peleando el campeonato. Como está el campeonato chileno no creo que sea una excusa (tener un plantel corto), creo que teníamos plantel para pelear”, añadió.

“Es nuestra autocrítica, nos faltó el salto de calidad para mantenernos y tenemos que luchar con Ñublense para poder entrar a una copa, que es lo mínimo que se merece esta institución”, insistó.

Por último, Poblete señaló que “el objetivo mínimo era entrar a una copa y ahora no lo estamos cumpliendo, todavía tenemos una opción, vamos con toda la fe al último partido que tenemos que ganar. Teníamos la ilusión de pelear arriba, sobre todo como terminamos la primera rueda. Nunca pudimos encontrar el funcionamiento para sostener eso, está la autocrítica que no pudimos sostener el primer semestre, y que el segundo nos caímos, eso hizo que no pudiéramos pelear el campeonato y yo creo que, con nuestro plantel, pudimos haberlo hecho”.