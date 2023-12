Comparte

Micah Richards, ex seleccionado de Inglaterra y jugador de Manchester City, declaró que le gustaría que Ben Brereton de la vuelta a Gran Bretaña y sea refuerzo de Aston Villa.

A través del podcast The Red is Football, el ahora comentarista de fútbol puso el ojo en Ben, quien no ha tenido su mejor desempeño en Villarreal y lo propuso como alternativa de Ollie Watkins.

"Saben con quién voy a ir, alguien que probablemente no lo hayan visto jugar. Sin faltar el respeto, porque no vemos mucho la Championship. Alguien como Brereton Díaz, que estuvo en Blackburn", expresó el ex defensor.

El periodista Dan Jones agregó al comentario de Richards que "es extraño. No creo que sea mala idea mirar a Brereton Díaz o a un jugador de su nivel".

Ben Brereton fichó por Villarreal en mitad de 2023 pero su nivel no ha sido el esperado. Por el lado de Aston Villa, el equipo marcha tercero en Premier League, realizando una de sus mejores campañas.