Comparte

Paulo Díaz ya piensa en lo que será el partido entre Chile y Argentina en la segunda fecha del grupo A por Copa América 2024. El defensor de River Plate se posiciona como uno de los líderes de la última línea de la Roja.

Uno de los duelos que ha tomado una gran rivalidad en los últimos años ha sido el de la selección chilena frente a los trasandinos. Esto generado desde que Chile venció a los argentinos en dos finales consecutivas del certamen continental (2015 y 2016).

“En Argentina siguen teniendo mucha pica con el chileno por las dos Copas América“, aseguró el defensor de 29 años. Díaz comparte el día a día con los argentinos desde su llegada al cuadro riverplatense.

Si bien el actual central de River no llega al cien por ciento a la nómina, puso paños fríos. “Tuve problemas en la rodilla, pero después, la verdad me he sentido bastante bien. He tenido continuidad con River, he jugado prácticamente todos los partidos, vamos a llegar bien y espero estar de la mejor manera”, explicó.

Díaz también habló sobre su nuevo rol como uno de los experimentados del plantel: “Uno quiere aportar lo mejor para el grupo. Soy uno de los más grandes, pero me siento igual, no cambia nada dentro del grupo, ellos me entienden y me saben querer como soy. Me siento bastante bien y espero que hagamos una gran Copa América”.

La Roja tendrá su debut por el torneo que se disputará en Estados Unidos el 21 de junio, lo hará frente a Perú (20:00 horas), luego el 25 contra Argentina (21:00 horas) y finaliza ante Canadá el 29 del mismo mes (20:00 horas).