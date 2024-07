El luchador irlandés de artes marciales mixtas, Conor McGregor, realizó una millonaria apuesta para predecir al campeón de la Copa América.

Fiel a su estilo, la estrella de la MMA apostó 365 mil dólares (más de 340 millones de pesos chilenos) que Argentina levantará el trofeo en Estados Unidos.

“Los campeones de la Copa del Mundo pretenden seguir los pasos de The Mac y convertirse en campeones levantando el trofeo de la Copa América. ¡El OG Champ Champ está detrás de ti”, publicó en su cuenta de X.

Si Lionel Messi y la albiceleste se coronan campeones, McGregor ganará más de un millón de dólares.

Recordar que la final de la Copa América está prevista para el próximo domingo 14 de julio a las 20:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami.

The World Cup Champs, @Argentina aim to follow in The Mac’s footsteps by becoming The Champ Champs by lifting The Copa América trophy. The OG Champ Champ is behind you! @Duelbits pic.twitter.com/SNPEbatUzO

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 1, 2024