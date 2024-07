Comparte

En Francia no olvidan el nivel de Jorge Valdivia en La Roja y lo incluyeron en un particular once ideal. El ex volante ofensivo forma parte del equipo con importantes figuras a nivel mundial.

El presigioso diario francés L’Equipe posicionó al Mago en un oncena que integran jugadores que rinden más en selección que a nivel de clubes. Un equipo conformado con cracks de la talla de Miroslav Klose y Paul Pogba tuvo la inclusión del 10 chileno.

El medio europeo publicó: “El 10 de octubre de 2009, gracias a su entrada salvadora, Jorge Valdivia clasificó a Chile al Mundial de Sudáfrica, luego de muchos años complicados para la selección”.

“Pieza central de Bielsa y Sampaoli, el ex mediapunta de 40 años (79 partidos internacionales) contribuyó al renacimiento de la Selección Chilena con la que ganó la Copa América en 2015“, agregó el sitio.

Además, L’Equipe sentenció que “a pesar de ello, hizo casi toda su carrera en América del Sur, con sólo un año en Europa (Rayo Vallecano, FC Servette)”.

El equipo está conformado de la siguiente manera: Guillermo Ochoa (México); Martín Cáceres (Uruguay), Domagoj Vida (Croacia), Ricardo Rodríguez (Suiza); Paul Pogba (Francia), Jorge Valdivia (Chile), Xherdan Shaqiri (Suiza), James Rodríguez (Colombia), Lukas Podolski (Alemania); Javier Hernández (México), Miroslav Klose (Alemania).