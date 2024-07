Comparte

Cristian Garin (106°) tuvo la suerte de su lado en esta ocasión y se metió en el cuadro principal de un importante torneo ATP. El chileno no estará en los Juegos Olímpicos y tendrá su chance de sumar puntos en el ranking.

El tenista nacional no alcanzó a clasificar a París 2024 por la baja que ha mantenido en el ranking y no vivió un buen momento en el deporte. Sin embargo, este martes su suerte mejoró puesto que logró el acceso al certamen que forma parte de la gira para jugar el US Open.

Se trata del ATP 500 de Washington que se juega en Estados Unidos. La fortuna estuvo de lado de Garin, quien estuvo atento a la lista que fue corriendo y que en definitiva le dio el acceso al cuadro principal del torneo.

En Washington, estarán presentes tenistas de alto nivel que se bajaron voluntariamente de los Juegos Olímpicos, como lo son: el ruso Karen Khachanov (22°) y los norteamericanos Ben Shelton (14°), Sebastian Korda (23°) y Frances Tiafoe (29°).