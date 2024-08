Comparte

Deportes Iquique informó que Yonathan Andía no continuará tras apenas un semestre en la institución nortina. El lateral derecho no logró continuidad y no formará parte del elenco dirigido por Miguel Ramírez.

A través de sus redes sociales, los Dragones Celestes dieron a conocer que “Andía ha finalizado su vínculo contractual con el club, por lo que no continuará siendo parte del plantel 2024″.

El ex lateral derecho de Universidad de Chile apenas jugó 9 partidos en el elenco de Ramírez. Ocho fueron del Campeonato Nacional y uno de Copa Chile, sumando un total de 649 minutos.

Andía llegó a inicios de temporada pero el puesto lo fue perdiendo con Dilan Rojas, defensor de 20 años.