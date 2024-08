Comparte

Jonathan Villagra fue presentado como nuevo refuerzo de Colo-Colo, tras semanas de recuperación por estar enfermo. El defensor dio motivos por los cuales eligió al Cacique antes que a Universidad de Chile.

En la conferencia de prensa, el ex defensor de Unión Española se refirió a su condición física: “Me tuvieron congelado, que no pude sumar minutos, pero me venía entrenando muy bien. Nunca me bajé del foco ese que quería siempre jugar. Después me pasó que me enfermé, me dio salmonella, ahí me tuve cama una semana, tuve unos días hospitalizados, pero ya estoy mucho mejor“.

“Estuve agarrando el ritmo, afiatándome bien a lo que es la competencia interna aquí en el club, al modelo que pide el profesor. Entonces, como vino pasando esta semana, he ido agarrando el ritmo y ya preparándome para lo que venga“, agregó el zaguero central.

En relación a su posible arribo a Universidad de Chile, Villagra reveló que “tuvo la oferta de la U y la verdad estuvo ahí a poco, pero yo esperé esto la verdad. Mi intención era llegar a Colo-Colo, esperé hasta último minuto y gracias a Dios se dio, era un sueño que tenía yo, mi familia, mi madre, que en paz descanse y se lo cumplí”.

“Era lo que yo quería, Colo-Colo por su mística, el nombre, lo que representa para mí el equipo más grande de Chile y yo quería estar acá”, sentenció el defensor.