Luego de colgar los guantes, el ex capitán de la Selección Chilena, Claudio Bravo, dio detalles de lo que será esta nueva etapa en su vida y aseguró que dirigir a La Roja “sería un sueño”.

En conversación con Pedro Carcuro en TVN, Bravo se mostró tranquilo con la decisión de dejar el fútbol y señaló que “me deja feliz también del recorrido que tuve laboralmente y el recorrido también familiar. Me tocó estar mucho haciendo mi carrera fuera de Chile y la verdad que ha significado mucho el poder llevar a mi familia a diferentes puntos del mundo y poder tener una carrera también tan longeva, a mí por lo menos me deja tan tranquilo y tan feliz como cuando comencé esto el primer día”

Para Bravo, el retiro “es como una muerte en vida, porque todo reconocimiento, cariño y palabras de agradecimiento, es algo que me lo tomo con cierta ligereza. Soy deportista, soy futbolista y me impresiona todo lo que pueda trascender”.

Bravo y un futuro ligado al fútbol

“Tomé esta decisión porque llegué en un momento de mi vida de sentirme pleno, pleno en todo sentido, en todo ámbito, de lo que me rodea, de la parte laboral, de lo que tengo en mi casa. No podría quejarme absolutamente de nada. Creo que somos una familia también muy feliz en todo lo que nos tocó, agradecido también de los lugares, de las personas que hemos conocido, de prácticamente todo”, expresó el ex capitán.

Sobre su futuro, el ex Barcelona evidenció sus ganas de ser técnico y ante la posibilidad de dirigir a La Roja, aseguró que “¿Ser entrenador de la selección algún día? Sería magnífico. Un sueño. Esperamos que se dé la oportunidad, que el futuro nos acompañe de buena manera”.

“Esperemos, esperemos que se dé la oportunidad, esperemos que el futuro nos acompañe de buena manera, poder hacer las cosas bien como ha sido mi carrera, pero para eso es un poco lo que comentaba, tiene que haber una preparación grande porque no es fácil meterse ahí”, añadió.