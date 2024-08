Comparte

Esta semana Claudio Bravo anunció su retiro definitivo y en una entrevista analizó cuál es el peso que tiene la Federación de Fútbol de Chile en la interna de la Conmebol. El ex capitán de La Roja puso el énfasis a la necesidad de que nuestro país tenga “rostros visibles” de relevancia, como el resto de los países del continente.

“Ve a otras selecciones, tienen varios abanderados. Cuando vas fuera del país, tienen varios rostros visibles. Miras a uno que ganó en Europa, la liga en tal país, o ganó la Champions, o también la Copa América. Tienen rostros visibles que te dan peso. Y en el caso nuestro, no va nadie con esa bandera encima“, detalló Bravo en conversación con Meganoticias.

En esa misma línea, el ex portero explicó que “la proyección que genera uno hacia los demás se puede utilizar“. Sobre la posibilidad de convertirse en un aporte para la selección en su nueva etapa en el retiro, Bravo señaló que “sería bonito, es una consecuencia de algo, valorizar lo que hiciste, y ponerlo al servicio de los demás. Se puede dar, pero no depende de mí”.

Por último, el ex Colo-Colo echó por tierra las posibilidades de tener un partido de despedida: “No necesito eso, no necesito el aplauso. Lo viví laboralmente todas las semanas. Siento que es mejor presentar un proyecto, dejar algo. Vamos a buscar recursos y dejar una cancha de fútbol donde no existe, o mejorar una cancha en malas condiciones”, concluyó.