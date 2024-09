Comparte

En la previa del duelo ante Bolivia por las Clasificatorias sudamericanas, el entrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, salió al paso de las críticas de Arturo Vidal, quien manifestó su molestia por el planteamiento del Tigre ante Argentina.

“Parece que este hueón no ve los partidos de la Copa Libertadores, ve solo el campeonato argentino“, dijo el King durante una de sus transmisiones en la plataforma Kick.

Gareca fue consultado por las declaraciones del volante de Colo-Colo, sin embargo, evitó entrar en polémicas con el jugador. “No sé qué declaró Vidal, la verdad. Estoy tan metido en todo esto… Son visiones. El cargo que represento es ni más ni menos que el de la selección nacional. Yo no me permitiría polemizar con colegas ni con jugadores de fútbol. Menos con alguien de la importancia de Vidal, que es una voz autorizada”, dijo en conferencia de prensa.

“Son opiniones. Nosotros sabemos lo que sentimos como grupo, acá nadie sabe más que nosotros y el grupo de muchachos lo que se está organizando y lo que tenemos que poner la cara para el partido. Todo lo demás, las opiniones de ustedes, de los técnicos, de los jugadores… son opiniones en las cuales no voy a polemizar porque mientras no haya una agresión física, siempre hemos sido muy respetuosos de las opiniones porque cada uno tiene una visión del fútbol, de lo que ve dentro del campo de juego”, agregó.

El Tigre insistió en que “no a todo el mundo le gusta lo que uno trabaja y lo que ve dentro del campo. Tenemos que aceptar la crítica, estoy preparado para todo eso. Lo que no me permito es generalizar y entrar en polémicas porque es mucha la responsabilidad que tenemos”.

Por último, Gareca señaló que “no tengo problema con que la gente opine y más un referente tan importante como Vidal, que es una voz autorizada. No tengo problemas con nadie y no me compete a mí, con el cargo que tengo, dar más preocupaciones a la selección”.