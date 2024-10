Comparte

AC Milan celebra sus 125 años de existencia y aprovechó para realizar el salón de la fama para tener a las máximas leyendas del club. El primer ícono que ingresó es Franco Baresi, multicampeón con el rossonero.

A través de sus redes oficiales, el gigante italiano publicó que “se enorgullece de anunciar el lanzamiento de su salón de la fama, presentado por Emirates, para honrar a los jugadores y figuras clave que han dejado una huella indeleble en la historia del club“.

Esta categoría se implementó para destacar la “excelencia, la pasión y los valores que han definido al club rossonero a lo largo de las décadas”.

Y quien mejor representante que Baresi, uno de los máximos ídolos del club italiano, donde disputó un total de 19 temporadas entre 1977 y 1997. El defensor fue capitán durante años y entre sus logros con el equipo, destacan tres Champions League y seis Serie A.

“Este reconocimiento me llena de orgullo. El Milan no es solo victorias y títulos, sino que encarna el estilo, la pasión y el sacrificio, valores y personas que han hecho grande a este club. Espero que este proyecto inspire a las generaciones futuras a seguir construyendo sobre nuestro legado“, indicó el ex zaguero en el comunicado del club.

Durante este primer año, los candidatos podrán sufragar los hinchas van a ser atacantes. La votación se iniciará este 8 de octubre y se darán a conocer los nombres de 24 jugadores, estos irán avanzando de rondas en relación a los sufragios hasta que queden nueve elegidos. El día 4 de noviembre se votará nuevamente y los tres más apoyados tendrán su espacio en el salón de la fama.