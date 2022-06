La ilusión mundialista de Chile llegó a su fin. Tras semanas de espera, la FIFA dio a conocer su veredicto y desestimó la denuncia de la Federación chilena por el caso de Byron Castillo. Así las cosas, Ecuador mantiene su cupo al Mundial de Qatar 2022.

Una vez conocido el fallo, la prensa mundial reaccionó con todo al dictamen del ente rector del fútbol mundial. En Sudamérica se burlaron de la Roja tras conocerse el veredicto de la FIFA.

En Argentina, por ejemplo, Diario Olé tituló “Salió el fallo de la FIFA: Ecuador al Mundial, Chile no”. Aunque en su cuenta de Twitter detalló que la Roja mirará “por TV” la cita mundialista.

🚨 ÚLTIMO MOMENTO: FIFA falló a favor de Ecuador por el caso Castillo y Chile se queda sin Mundial 📌 La Roja podrá apelar, pero ya pinta muy difícil Más información 👉 https://t.co/iQYFspyXbw pic.twitter.com/pd2oZ6CD2A — Diario Olé (@DiarioOle) June 10, 2022

Misma línea siguió TyC Sports. El medio argentino publicó en su sitio web “FIFA desestimó el reclamo chileno y Ecuador va al Mundial”. Pero también en su cuenta de Twitter se burlaron de la decisión.

El citado medio compartió una fotografía donde se ve a Arturo Vidal envejecido acompañado del mensaje “Año 2054: Arturo Vidal sigue trabajando para llevar a sus hijos al Mundial”, aclarando que “lo publiqué hace dos meses y tenía que volver a hacerlo”.

🔜 Año 2054: Arturo Vidal sigue trabajando para llevar a sus hijos al Mundial. *Lo publiqué hace dos meses y tenía que volver a hacerlo* pic.twitter.com/XwT18yIf7G — TyC Sports (@TyCSports) June 10, 2022

En Perú, Líbero resaltó que “¡Ecuador sí va a Qatar 2022! FIFA no le dio la razón a Chile por su reclamo por Byron Castillo”. Además, detallaron que el combinado ecuatoriano “mantiene su lugar en Qatar 2022, luego de que la FIFA declara infundado el reclamo de Chile por supuesta falsa documentación de Byron Castillo, quien fue señalado por ser natural de Colombia y no del país de la ‘Tri’”.

Depor, en tanto, sostuvo que “este viernes se definió el fallo de Byron Castillo en la FIFA . Este veredicto también decidió que la Selección de Ecuador prosigue en la Copa del Mundo, mientras que ‘La Roja’ se queda sin Copa del Mundo”.

Mientras que en Uruguay, Ovación informó que “FIFA no da lugar al reclamo de Chile por el caso Byron Castillo y Ecuador irá al Mundial de Qatar”. Agregan que “la tabla de las Eliminatorias no cambia y por lo tanto la Tri estará en la Copa del Mundo y será uno de los representantes de Sudamérica”.

Festejos en Ecuador

En Ecuador el festejó fue total. Studio Fútbol, por ejemplo, publicó “¡CHILE… NO TE VISTAS QUE NO VAS! Dictamen de la FIFA fue a favor de Ecuador”, mientras que en su cuenta de Twitter agregaron “Chile, no todo está perdido, ¡te falta perder en el TAS!”.

Reacción similar tuvo Fútbol Ecuador, quienes titularon la nota informando la situación con “ES PARA CHILE QUE LO VERÁ POR TV: ¡FIFA cierra el caso Byron Castillo y Ecuador jugará el Mundial!”.

El mundo habló del dictamen

Sin embargo, no solo en Sudamérica se habló del fallo. En España, Marca comunicó que “La FIFA rechaza la denuncia de Chile y Ecuador jugará el Mundial de Qatar 2022”.

En Francia, L’Equipe anunció que “Chile, descartado por la FIFA por el jugador ecuatoriano Byron Castillo, no irá al Mundial”.

Mientras que en Inglaterra, Daily Mail sostuvo que “Ecuador jugará en la copa del Mundo después de que la FIFA rechazara la queja de que alinearon a un jugador no elegible”.