Comparte

El mexicano, Luisito Comunica que cuenta con más de 39 millones de suscriptores en Youtube visitó nuestro país en febrero para cubrir el Festival de Viña del Mar y dentro de su viaje intentó entender el acento chileno.

En el video que dura cerca de 20 minutos, muestra lugares turísticos de la ciudad jardín como el reloj de flores, el metro y la playa. Además se impresionó con el característico acento de la gente local.

"Siento que en estas ciudades de Chile, es que uno entiende el chiste de que es difícil entender el acento chileno", comentó Luisillo en el registro audiovisual.

Justamente entrevistó a un hombre, a quien le preguntó sobre sus anillos y él respondió con nuestro particular modismo: "Yo los uso pa´ las buenas vibras y aparte solo me gustan los anillos de la plata". Momento en el que Luis Villar Sudek no le entendió bien al caballero, incluso él repite "diablada", palabra que nunca dijo el chileno.

Su visita a Chile

Recordemos que la última visita del mexicano a nuestro país fue en el contexto del Festival de Viña del Mar, ya que la organización le pidió que promocionara el evento a través de sus redes sociales con el objetivo de llegar a un público más joven.

En el video, Luisito Comunica explica el origen del Certamen, la razón de la entrega de las gaviotas. El comunicador estuvo en primera fila durante toda la semana en que se desarrolló el evento. "Como yo vengo de invitado, dentro de la transmisión me van a nombrar y yo solo tengo que saludar y decir ¡Buenas Cabros!", dijo en su registro.

Días previos al inicio del festival, la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti explicó que se tiene que innovar. "Esto (el festival) lo ven 210 millones de personas y tenemos que avanzar en otras lógicas. Lo digital es un nuevo territorio y desde este punto de vista, llamamos a una de las personas más influyentes del mundo y nos va a acompañar en todo el festival, Luisito Comunica, visitando Viña del Mar, recorriendo los cerros, mostrando los atributos de la ciudad y por supuesto del festival más antiguo e importante del mundo".