Los detalles del secuestro de Daniella Aránguiz en Brasil: "No me sentí protegida"

La ex Mekano aseguró que su esposo la dejó sola en un auto con uno de los secuestradores.

Daniela Aránguiz fue una de las protagonistas de “La Divina Comida”, en la ocasión la pareja de Jorge Valdivia reveló distintos episodios de la relación que mantiene con el volante de Colo Colo.

La ex Mekano habló sobre el episodio más complicado que le ha tocado vivir, su secuestro en Brasil que ocurrió cuando el “Mago” estaba jugando en Palmeiras.

“Fue un tema súper mío y parece que no lo he hablado con él. Fue que yo estaba con él y no me sentí protegida (…) Yo me quedé mucho rato sola con el secuestrador”, comentó Aránguiz.

La rubia aseguró que su esposo no hizo nada y que sólo seguía la instrucciones de los secuestradores. Yuyuniz Navas, otro invitado al programa, le comentó a Daniela que ese hecho si era un acto de protección. Sin embargo, Aránguiz respondió que “sí, pero me dejó sola dentro del auto con ese hombre, porque el hombre le dijo que saliera del auto (para ir) a un cajero, y yo estuve mucho rato sola con él”.

Aránguiz continuó hablando sobre el tema diciendo pudo haber sido abusada sexualmente, debido a que “el ‘gallo’ se fue preso porque violó a una mujer después, al otro día que nos secuestró a nosotros”.