¡Ya tomó una decisión! Camila Recabarren reveló que hará con el anillo de reina si gana la competencia

La modelo dijo que venderá el premio para organizar una fiesta a los periodistas

Camila Recabarren inscribió su candidatura a reina del Festival de Viña del Mar el miércoles pasado y pese a que faltan varios días para conocer los resultados de la competencia, la ex Miss Chile ya tiene decidido que hará con el anillo que recibe la ganadora.

La representante de “Intrusos” aseguró que venderá el premio para hacer una fiesta a todos los periodistas que cubren el evento.

“Yo no uso joyas, no me gustan las joyas y quiero venderlo. Donarlo no porque siempre lo hacen, sonaría muy populista. Lo quiero vender y hacer un tremendo asado y carrete porque a mí me gustan los carretes”, comentó la modelo.

Recabarren adelantó que “sería con todos los periodistas en una parcela gigante y con un asado gigante”.