¿Qué pasó realmente? Pablo Vargas y Betsy Camino cuentan su versión de la primera gran polémica del Festival de Viña

Con la presentación de las candidaturas para reina y rey del Festival de Viña, comenzaron las polémicas. Y el primer gran problema tuvo como protagonistas a Pablo Vargas y Betsy Camino.

Esto, debido a que el ex chico Rojo renunció a su papel como coreógrafo de la cubana tras tener diferencias en el ensayo organizado por el diario La Cuarta.

“No me caracterizo por polémicas, pero no voy a permitir que esta niña basuree mi nombre. Primero, La Cuarta, no llegó a la hora a buscarme en la van. Segundo, el candidato de rey no estaba. Tercero, yo me aguanté muchas cosas de la niña esa, y yo le dije La Cuarta ‘por favor bájenla porque no quiero ser maleducado"”, relató Vargas a Intrusos.

De acuerdo al bailarín, a Betsy se le subieron los humos a la cabeza, por lo que le pidió a la organización que hablaran con ella, pero no le hicieron caso.

“Betsy me dice ‘a Matías no le van a gustar estos pasos’, y yo le dije ‘disculpa, yo conozco a Matías hace 15 años, es mi amigo’. Y ella me dijo ‘pero yo lo conozco, es el mejor rostro bailarín de la televisión chilena’, de lo cual yo me reí, obviamente. Y después me dice ‘además yo soy de la televisión"”, siguió narrando el bailarín.

Vargas, quien había sido coreógrafo de otras reinas de Canal 13 anteriormente, decidió renunciar por los malos ratos que pasó: “Me está basureando a pito de nada, y más encima se cree que es bailarina, coreógrafa, animadora…”, finalizó.

Por su parte, la cubana contó su versión de los hechos en Bienvenidos, donde señaló que Pablo había llegado al ensayo con más de una hora de atraso, y reveló que el coreógrafo había tenido problemas con la organización de La Cuarta porque no tenía donde alojar y tuvo que realizar tareas que no le correspondían.

Además, explicó que la ausencia de Matías del ensayo fue debido a que tenía otro compromiso y que le dijo a Vargas que ella le enseñaría el baile.

Respecto a los problemas y cambios en la coreografía, Betsy señaló que le dijo “‘Oye, sabes qué, ese movimiento lo podemos cambiar’, y él me dice: ‘Qué te parece si lo diriges tú’, y yo le dije: ‘No, porque tu eres el profesional que está a cargo y eso hay que respetarlo siempre. Lo que yo te puedo dar son algunas acotaciones que sé que mi compañero no puede hacer, porque Matías está un poco lesionado’”.

Cuando le pidió una segunda vez que cambiara parte del baile, Vargas se habría enojado. “Vino y me ninguneó completa. (Me dijo) ‘Tú eres una figurita que te pusieron aquí, no cachas nada de espectáculo, yo soy un coreógrafo súper reconocido en Chile, yo no voy a trabajar porque tu te pasas por arriba”.