Director del Festival de Viña es "troleado" por las tomas en el show de Luis Fonsi

En redes sociales criticaron sin piedad a Alex Hernández.

El Festival de Viña del Mar es visto por millones de personas en Chile y en gran parte de Latinoamericana. Un ejemplo de lo anterior son los puntos que marca en el rating.

El encargado de la dirección es Alex Hernández, quien se hizo conocido en el programa juvenil “Mekano”. Sin embargo, su nombre ha destacado por las críticas en las redes sociales por las tomas durante la presentación de Luis Fonsi.

Las frases que más se repiten hacen referencia a que quieren ver el show del puertorriqueño y no a los rostros de Chilevisión ni al resto del público.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

Díganle a Álex Hernández que queremos ver a Fonsi bailando y cantando, no a los famosos del público!! Dirección mala loco!! #Viña2018

Alex Hernández aún está en Mekano y no se da cuenta que es el festival de #Viña2018 … convirtió en una kermesse la transmisión

Señor Alex Hernandez por favor no siga con la flaitería #FancamCHV y no queremos saber lo que hace el artista que viene despues. No es necesario. Gracias 😱😱😱

— Jenn (@Jenniffer_Du) 22 de febrero de 2018