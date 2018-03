¿Lo confirmó? Las breves declaraciones de Daniel Valenzuela tras su quiebre con Yamila Reyna

El quiebre de la relación de Daniel Valenzuela y Yamila Reyna sorprendió al mundo del espectáculo, debido a que parecían una pareja ideal.

Por eso, desde Intrusos intentaron conversar con los involucrados, para conocer su versión de los hechos, razón que los llevó acercarse al locutor radial cuando salía de Mega.

Sin embargo, Valenzuela se negó a contestar las preguntas que le tenía la notera. “No me voy a referir, les he dicho montones de veces”, señaló cuando le consultaron por su ahora ex pareja.

Desde el programa de farándula además le preguntaron si la situación se podría recomponer, a lo que el animador se limitó a responder que “acordamos llevar esto en la interna. No voy a hablar en ninguna parte”.