¡Se cansó de las críticas! Mari Almazábar dejó calladitos a sus seguidores

Todo comenzó por una foto de la locutora.

Mari Almazábar es conocida en nuestro país por su carrera radial y por su faceta de cantante, por lo que tiene muchos seguidores en sus redes social. Un reflejo de lo anterior son sus más de 392 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

En una de sus últimas fotos que subió Almazábar generó algunas críticas de sus fans, ya que aseguraron que la imagen era arruinada por la celulitis de sus piernas.

La actual pareja del Dash no toleró los comentarios en su contra y le respondió sin miedo. “Soy una mujer normal amiga ¿Quién no tiene celulitis? Y la verdad no me avergüenza para nada”.

