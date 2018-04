Carola de Moras relató los fuertes episodios de bullying que la marcaron en la enseñanza media

Mientras conversaban sobre los índices de bullying que existe en nuestro país, el panel de La Mañana de CHV decidió sincerarse y compartir sus experiencias.

Así como Rafael Araneda reveló la dolorosa experiencia de su hija en Estados Unidos y Scarleth Cárdenas revivió un emotivo encuentro con una persona que la insultó en las redes, Carolina de Moras también dio a conocer su historia.

La animadora confesó que fue víctima de bullying durante la enseñanza media de parte de una compañera, lo que llegó a un nivel tan alto que decidió devolverse antes de que terminara la gira de estudios.

“Es heavy como uno queda marcado, y uno piensa que ‘ya me da lo mismo esta flaca’, yo tenía una compañera que era insoportable conmigo, pero todos tenemos ‘yayitas’ y te encuentras gente en la calle, y uno piensa que como adulto superó las cosas, pero todos tenemos heridas que marcan”, comenzó relatando.

“Había una compañera de curso que me hacía la vida imposible. Me hice muy amiga de los hombres del curso y eso empezó a molestar, además era como la guapita que venía del sur y eso empezó a molestar”, agregó.

“De hecho llegó un momento en que por suerte empecé a trabajar en la moda y falté harto al colegio, y yo disfrutaba no ir al colegio porque me pasaba que en los recreos me quedaba sola porque esta galla me aislaba”, relató.

De Moras aseguró que “fue súper grave y lo pasé súper mal, ella marcó mucho mi etapa escolar”, agregando que debió devolverse antes de la gira de estudios, donde vivió uno de los peores episodios de acoso: “Mi ropa interior aparecía colgada en la ventana y cuando tienes 14 años te da lata, yo iba y recogía mis cosas (…) tenía una cámara fotográfica que era de mi abuelo, era preciosa, yo la amaba (…) y andaba con mi cámara y me la rompieron, le sacaron los rollos y eso fue lo que más me dolió y cuando me pasó eso le dije a mi papá que no podía estar más acá”.

Si bien en la actualidad es una mujer segura y ha logrado dejar atrás esos episodios, la animadora confesó que “es una etapa que la quiero olvidar, no me interesa tener recuerdos de enseñanza media, hay personas que no me quiero encontrar en la vida”.