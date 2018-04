Susana Hidalgo explicó por qué no se ha casado con Nicolás Poblete

Susana Hidalgo y Nicolás Poblete no solo fueron pareja televisiva en la teleserie Preciosas, sino que además tienen una relación en la vida real desde hace 6 años.

“Nos apoyamos mucho, somos muy partners”, señaló la actriz, agregando que no existe una clave para que su relación se mantenga, pero que “las parejas tienen altos y bajos y lo bueno es que nosotros nos escuchamos, nos apañamos en las buenas y en las mañas, y creo que de ahí hay un aprendizaje”.

Además, los actores son padres de la pequeña Josefa, que pronto cumplirá tres años. “La Jo es un chiste, es lo más rica y tiene una energía que nos inyecta todos los días, entonces es imposible no estar feliz con esa gordita”, aseguró la mamá chocha.

Sin embargo, la pareja no ha caminado al altar, e Hidalgo asegura que no es un tema para ellos: “La verdad es que nunca hemos hablado de matrimonio, estamos bien así, disfrutamos la vida y lo pasamos bien, ¡qué mejor!, no nos estructuramos”.