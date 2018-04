Twitteros destrozaron el provocativo vestido de Diana en "Vértigo"

Sus aros fueron comparados con batidoras.

Durante la noche del jueves se emitió un nuevo capítulo de “Vértigo” que tuvo como invitados a Nicolás Massú, Kenita Larraín, Ximena Rivas, Yamila Reyna, Aldo Duque.

Como es de costumbre, los animadores del programa, Martín Cárcamo y Diana Bolocco, estaban vestidos de forma elegante, pero la hermana de Cecilia no tuvo el visto bueno de los televidentes.

Diana se presentó totalmente de negro, con una falda acampanda con un tul y un top que dejaba un hombro descubierto.

Respecto a sus accesorios, la esposa de Cristián Sánchez se puso unos aros largos en forma de espiral, los cuales fueron comparados con una batidora.

MIRA LOS COMENTARIOS ACÁ:

#Vertigo2018 No me gustó el look de Diana, como que el vestido y el peinado no combinan y la hacen ver más bajita.

— Saturnina (@Librelula21) 13 de abril de 2018